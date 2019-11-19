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19 Kasım 2019, Salı
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Sadece Galatasaray!

ekibi, 'nin dört büyük kulübünün işletme gelir-giderini analiz ederken zirvede yer aldı.

ekibi, 'nin dört büyük kulübünün işletme gelir-giderini analiz ederken zirvede yer aldı. Son iki sezonun şampiyonu 146 milyon euro'luk işletme geliri elde etti. Sarı-kırmızılıları 111 milyon euro'luk geliriyle takip ederken, 'ın geliri 99 milyon euro, 'un ise 45 milyon euro... Vergi sonrası kâr-zararda tek artıya geçen kulüp de 5 milyon euroyla Galatasaray oldu.

  1. 19.11.2019
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