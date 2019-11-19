Sadece Galatasaray!

KPMG Football Benchmark ekibi, Türkiye'nin dört büyük kulübünün işletme gelir-giderini analiz ederken Galatasaray zirvede yer aldı. Son iki sezonun şampiyonu 146 milyon euro'luk işletme geliri elde etti. Sarı-kırmızılıları 111 milyon euro'luk geliriyle Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş'ın geliri 99 milyon euro, Trabzonspor'un ise 45 milyon euro... Vergi sonrası kâr-zararda tek artıya geçen kulüp de 5 milyon euroyla Galatasaray oldu.