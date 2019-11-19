Falcao yine gidiyor

PSG maçından sonra G.Saray forması giymeyen Falcao'nun sakatlığı devam ediyor. Uzun bir aradan sonra İstanbul'a dönen ve artık takıma katılması beklenen Kolombiyalı yıldız yeniden İspanya'ya gidiyor. Falcao, bugün Madrid'in yolunu tutacak.