Falcao yine gidiyor
Uzun bir aradan sonra İstanbul'a dönen ve artık takıma katılması beklenen Kolombiyalı yıldız yeniden İspanya'ya gidiyor.
PSG maçından sonra G.Saray forması giymeyen Falcao'nun sakatlığı devam ediyor. Uzun bir aradan sonra İstanbul'a dönen ve artık takıma katılması beklenen Kolombiyalı yıldız yeniden İspanya'ya gidiyor. Falcao, bugün Madrid'in yolunu tutacak.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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