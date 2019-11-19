Falcao yine gidiyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Falcao yine gidiyor

Falcao yine gidiyor

Falcao yine gidiyor

Uzun bir aradan sonra 'a dönen ve artık takıma katılması beklenen Kolombiyalı yıldız yeniden İspanya'ya gidiyor.

PSG maçından sonra G.Saray forması giymeyen Falcao'nun sakatlığı devam ediyor. Uzun bir aradan sonra 'a dönen ve artık takıma katılması beklenen Kolombiyalı yıldız yeniden İspanya'ya gidiyor. Falcao, bugün Madrid'in yolunu tutacak.

  1. 19.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falcao yine gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN