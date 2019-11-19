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19 Kasım 2019, Salı
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Malaga'yı ağırlıyor

Malaga'yı ağırlıyor

, ULEB D Grubu 8. hafta maçında bugün 'nın ekibiyle karşı karşıya gelecek.

, ULEB D Grubu 8. hafta maçında bugün 'nın ekibiyle karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
  1. 19.11.2019
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