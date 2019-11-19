Malaga'yı ağırlıyor
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 8. hafta maçında bugün İspanya'nın Unicaja Malaga ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 8. hafta maçında bugün İspanya'nın Unicaja Malaga ekibiyle karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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