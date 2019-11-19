Cimbom'a yeni sağ açık: Tsyhankov

Fatih Terim'in aktif rol verdiği Galatasaray scout ekibi sürpriz bir isim için daha rapor hazırladı. Konoplyanka'yı yedeğe iten ve Ukrayna'da sağ kanadı kapan Viktor Tsyhankov... Tsyhankov'un tam da Galatasaray'ın aradığı isim olduğu belirten scoutlar, 22 yaşındaki sol ayaklı sağ açığın Dinamo Kiev formasıyla 15 maçta 9 gollük (4G/5A) skor üretmesini de hazırladıkları rapora eklediler. Fatih Terim, raporları inceledikten sonra oyuncuyla ilgili bir karar verecek.