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19 Kasım 2019, Salı
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Cimbom'a yeni sağ açık: Tsyhankov

Cimbom'a yeni sağ açık: Tsyhankov

'da transfer çalışmaları hızlandı. 'in aktif rol verdiği scout ekibi, Konoplyanka'yı yedeğe iten ve 'da sağ kanadı kapan 'u önerdi.

'in aktif rol verdiği scout ekibi sürpriz bir isim için daha rapor hazırladı. Konoplyanka'yı yedeğe iten ve 'da sağ kanadı kapan ... Tsyhankov'un tam da Galatasaray'ın aradığı isim olduğu belirten scoutlar, 22 yaşındaki sol ayaklı sağ açığın formasıyla 15 maçta 9 gollük (4G/5A) skor üretmesini de hazırladıkları rapora eklediler. Fatih Terim, raporları inceledikten sonra oyuncuyla ilgili bir karar verecek.

  1. 19.11.2019
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