Zeki Uzundurukan: "Galatasaray Eren Derdiyok'u arar hale geldi"
Ana Haber'de Cüneyt Şen'in konuğu A Spor'un başarılı yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan oldu.
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