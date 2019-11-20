Türk Telekom‘u öğrenciler bastı

İçişleri Bakanlığı tarafından organize edilen "Yarınlar Çok Genç Olacak" projesi kapsamında G.Doğu ve D. Anadolu'dan gelen 180 öğrenci Türk Telekom Stadyumu'nu gezdi. Adem ve Jimmy ile tanışan gençler kulübün tarihini yerinde öğrendi. Adem, "Çok anlamlı bir organizasyon" dedi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise, "Ben de sizin gibi denizi ilk kez İstanbul'da gördüm. Tabii çok zaman önce, karlı bir gündü. 3 bin kupamız ve sergilenmesi gereken binlerce belgemiz var ama yerimiz yok" diye konuştu.