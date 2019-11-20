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20 Kasım 2019, Çarşamba
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‘u öğrenciler bastı

Türk Telekom‘u öğrenciler bastı

tarafından organize edilen "Yarınlar Çok " projesi kapsamında G.Doğu ve D. Anadolu'dan gelen 180 öğrenci Stadyumu'nu gezdi.

tarafından organize edilen "Yarınlar Çok " projesi kapsamında G.Doğu ve D. Anadolu'dan gelen 180 öğrenci Stadyumu'nu gezdi. Adem ve Jimmy ile tanışan gençler kulübün tarihini yerinde öğrendi. Adem, "Çok anlamlı bir organizasyon" dedi. Başkanı ise, "Ben de sizin gibi denizi ilk kez 'da gördüm. Tabii çok zaman önce, karlı bir gündü. 3 bin kupamız ve sergilenmesi gereken binlerce belgemiz var ama yerimiz yok" diye konuştu.

  1. 20.11.2019
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