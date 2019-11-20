Aslan zirvede

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, maç günü gelirlerinde de zirvede yer almayı başardı. 4. EkoLig raporunda yer alan verilere göre; sarı-kırmızılı kulüp, ligde maç günleri en çok gelir elde eden kulüp oldu. 2017-18 sezonunda maç günü gelirlerinde 128.5 milyon TL kazanan Aslan, geçen sezon bunu 165.8 milyon TL'ye yükseltti. Galatasaray'ı; gelirini 2017-18'de 82 milyon TL'den, 139.9 milyon liraya çıkaran Fenerbahçe takip etti.



BEŞİKTAŞ GERİLEDİ

2 sezon önce 105.6 milyon TL kazanan Beşiktaş ise geçen yıl 97.5 milyon TL'ye kadar geriledi. Süper Lig'de geri kalan 3 futbol sezonunda maç günü gelirlerin toplamı 1.1 milyar TL'yi geçti. Ligde bilet ve kombine satışları, VIP koltuk ve loca satış gelirlerinden en fazla kazanan takım, 357.9 milyon TL gelirle Galatasaray oldu. Fenerbahçe 289.9 milyon TL ile ikinci, Beşiktaş 273.2 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.