8 kişi kulüpten atıldı
Galatasaray, başka bir takımı tuttuğu halde kulübe üye olan isimler hakkında açıklama yaptı. Buna göre 4 üyenin ilettiği istifa dilekçesinin kabul edildiği belirtildi.
Galatasaray, başka bir takımı tuttuğu halde kulübe üye olan isimler hakkında açıklama yaptı. Buna göre 4 üyenin ilettiği istifa dilekçesinin kabul edildiği belirtildi. 4 kişiye ise tüzük maddesine göre işlem yapıldı ve üyeliği sonlandırıldı. Sayısı belirtilmeyen bazı kişiler hakkında da incelemeler sürüyor.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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