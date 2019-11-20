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20 Kasım 2019, Çarşamba
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8 kişi kulüpten atıldı

8 kişi kulüpten atıldı

, başka bir takımı tuttuğu halde kulübe üye olan isimler hakkında açıklama yaptı. Buna göre 4 üyenin ilettiği istifa dilekçesinin kabul edildiği belirtildi.

, başka bir takımı tuttuğu halde kulübe üye olan isimler hakkında açıklama yaptı. Buna göre 4 üyenin ilettiği istifa dilekçesinin kabul edildiği belirtildi. 4 kişiye ise tüzük maddesine göre işlem yapıldı ve üyeliği sonlandırıldı. Sayısı belirtilmeyen bazı kişiler hakkında da incelemeler sürüyor.
  1. 20.11.2019
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