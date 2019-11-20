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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Sabri Sarıoğlu hoca oluyor

Cimbom'un eski yıldızı 'ndan haber var... 17 yıl sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra 'ye giden Sabri Sarıoğlu ardından futbola veda etmişti. Sarıoğlu, döneceğini açıkladı.

Cimbom'un eski yıldızı 'ndan haber var... 17 yıl sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra 'ye giden Sabri Sarıoğlu ardından futbola veda etmişti. Yıldız isim, "Şu anda antrenörlük dersleri alıyorum. Sıkı bir çalışma içerisindeyim. Kısa sürede çok farklı döneceğim" ifadelerini kullandı.
  1. 20.11.2019
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