Sabri Sarıoğlu hoca oluyor
Cimbom'un eski yıldızı Sabri Sarıoğlu'ndan haber var... 17 yıl sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra Göztepe'ye giden Sabri Sarıoğlu ardından futbola veda etmişti. Sarıoğlu, yeşil sahalara döneceğini açıkladı.
Cimbom'un eski yıldızı Sabri Sarıoğlu'ndan haber var... 17 yıl sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra Göztepe'ye giden Sabri Sarıoğlu ardından futbola veda etmişti. Yıldız isim, "Şu anda antrenörlük dersleri alıyorum. Sıkı bir çalışma içerisindeyim. Kısa sürede yeşil sahalara çok farklı döneceğim" ifadelerini kullandı.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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