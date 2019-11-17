Yeni ikili Babel-Adem

Galatasaray'da Başakşehir maçı kadrosu şekilleniyor. Gaziantep deplasmanında sakatlanan ve sahalara ne zaman döneceği belli olmayan Florin Andone koltuk değnekleriyle geziyor. 1 Ekim'den bu yana topa vurmayan Radamel Falcao ise Madrid'den dün döndü. Kolombiyalı yıldızın, salıya kadar İstanbul'da tedavi göreceği sonra İspanya'ya 1 haftalığına gideceği açıklandı. Ardından İstanbul'a kesin dönüş yapacağı ifade edildi.

BELHANDA İDMANA BİLE ÇIKMIYOR

Gözden çıkarılan ve satış listesine konan Younes Belhanda, Başakşehir maçında yine olmayacak. Taraftarların görmeye tahammül edemediği Faslı oyuncu, kötü performansı nedeniyle milli takıma da alınmamıştı. Faslı oyuncu dün idmana bile çıkmadı. Teknik direktör Fatih Terim'in Gaziantep maçında galibiyeti getiren 3-5-2 sistemini Başakşehir'e karşı da kullanacağı kaydedildi. Terim ileri uçta kanattan evrilen ancak santrfor da oynayabilen Adem Büyük ile Ryan Babel ikilisini kullanacak. Terim nihai kadroyu belirlemek için milli takıma giden isimlerin sağlıklı şekilde dönmesini bekliyor.