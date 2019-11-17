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17 Kasım 2019, Pazar
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Yeni ikili -Adem

Yeni ikili Babel-Adem

Kolombiyalı golcü, Madrid’den dün döndü ama bir kez daha ’ya gidecek. 3-5-2’yi bozmak istemeyen Terim, ileri uçta ile ’i kullanacak.

Galatasaray'da Başakşehir maçı kadrosu şekilleniyor. deplasmanında sakatlanan ve sahalara ne zaman döneceği belli olmayan Florin Andone koltuk değnekleriyle geziyor. 1 Ekim'den bu yana topa vurmayan ise Madrid'den dün döndü. Kolombiyalı yıldızın, salıya kadar 'da tedavi göreceği sonra 'ya 1 haftalığına gideceği açıklandı. Ardından İstanbul'a kesin dönüş yapacağı ifade edildi.

BELHANDA İDMANA BİLE ÇIKMIYOR

Gözden çıkarılan ve satış listesine konan Younes Belhanda, Başakşehir maçında yine olmayacak. Taraftarların görmeye tahammül edemediği Faslı oyuncu, kötü performansı nedeniyle milli takıma da alınmamıştı. Faslı oyuncu dün idmana bile çıkmadı. Teknik direktör Fatih Terim'in Gaziantep maçında galibiyeti getiren 3-5-2 sistemini Başakşehir'e karşı da kullanacağı kaydedildi. Terim ileri uçta kanattan evrilen ancak santrfor da oynayabilen ile Ryan ikilisini kullanacak. Terim nihai kadroyu belirlemek için milli takıma giden isimlerin sağlıklı şekilde dönmesini bekliyor.

  1. 17.11.2019
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