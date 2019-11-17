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17 Kasım 2019, Pazar
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Fark 1.5 milyon

Fark 1.5 milyon

Aslan eski yıldızını kiralamak için 1 milyon euro’yu gözden çıkardı. 2.5 istiyor.

'da girişimleri sürüyor. Özellikle takımın hızlı bir kanat oyuncusuna ihtiyacı olduğu belirtilirken, gözler 'da şans bulamayan ve geçen sezon şampiyonlukta büyük rol oynayan Henry Onyekuru'ya çevrilmişti. 22 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu için sarı-kırmızılıların 1 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Ancak Fransız ekibi Monaco'nun Onyekuru için 2.5 milyon euro talep ettiği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların Onyekuru'yu ocaktan başlayıp 1.5 yıllığına kiralamak istediği biliniyor.

  1. 17.11.2019
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