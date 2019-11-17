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17 Kasım 2019, Pazar
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'dir

Türkiye'dir Galatasaray

Araştırma şirketi Konda, 'de en çok taraftarı olan kulübün olduğunu açıkladı.

Araştırma şirketi Konda, 'de en çok taraftarı olan kulübün olduğunu açıkladı. Araştırmaya katılan taraftarların yüzde 29'unun sarı-kırmızılılara gönül verdiği tespit edildi. Katılımcıların yüzde 25'i 'yi, yüzde 17'sinin 'ı tuttuğu açıklandı. yüzde 4'te kalırken, diğer kısım yüzde 15 oldu. Türkiye 3 kadından 2'sinin takım tutmadığı ifade edildi. Tutanlardan yüzde 22'si Galatasaray'ı, yüzde 19'u F.Bahçe'yi, yüzde 13'ü Beşiktaş'ı ve yüzde 2'si Trabzonspor'u seçti.

  1. 17.11.2019
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