Türkiye'dir Galatasaray
Araştırma şirketi Konda, Türkiye'de en çok taraftarı olan kulübün Galatasaray olduğunu açıkladı.
Araştırma şirketi Konda, Türkiye'de en çok taraftarı olan kulübün Galatasaray olduğunu açıkladı. Araştırmaya katılan taraftarların yüzde 29'unun sarı-kırmızılılara gönül verdiği tespit edildi. Katılımcıların yüzde 25'i Fenerbahçe'yi, yüzde 17'sinin Beşiktaş'ı tuttuğu açıklandı. Trabzonspor yüzde 4'te kalırken, diğer kısım yüzde 15 oldu. Türkiye 3 kadından 2'sinin takım tutmadığı ifade edildi. Tutanlardan yüzde 22'si Galatasaray'ı, yüzde 19'u F.Bahçe'yi, yüzde 13'ü Beşiktaş'ı ve yüzde 2'si Trabzonspor'u seçti.
- 17.11.2019
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