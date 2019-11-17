Türkiye'dir Galatasaray

Araştırma şirketi Konda, Türkiye'de en çok taraftarı olan kulübün Galatasaray olduğunu açıkladı. Araştırmaya katılan taraftarların yüzde 29'unun sarı-kırmızılılara gönül verdiği tespit edildi. Katılımcıların yüzde 25'i Fenerbahçe'yi, yüzde 17'sinin Beşiktaş'ı tuttuğu açıklandı. Trabzonspor yüzde 4'te kalırken, diğer kısım yüzde 15 oldu. Türkiye 3 kadından 2'sinin takım tutmadığı ifade edildi. Tutanlardan yüzde 22'si Galatasaray'ı, yüzde 19'u F.Bahçe'yi, yüzde 13'ü Beşiktaş'ı ve yüzde 2'si Trabzonspor'u seçti.