Jimmy: Mutluyum
Galatasaray'ın Türk asıllı İsveçli futbolcusu Jimmy Durmaz Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamasıyla alakalı, "Ya ben ya da kaptan Selçuk yazılacaktı. Tercih ondan yana oldu. Sorun değil. Galatasaray'da çok mutluyum" şeklinde konuştu.
Sarı-kırmızılılarda kadroya girmekte zorlanan Jimmy Durmaz, ülkesi İsveç'te röportaj verdi. Galatasaray'da mutlu olduğunu kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmama durumunu da açıkladı. Jimmy, "Ya ben ya da kaptan Selçuk yazılacaktı. Tercih ondan yana oldu. Sorun değil. Galatasaray'da çok mutluyum" dedi.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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