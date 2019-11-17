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17 Kasım 2019, Pazar
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Jimmy: Mutluyum

Jimmy: Mutluyum

'ın Türk asıllı İsveçli futbolcusu Jimmy Durmaz kadrosuna alınmamasıyla alakalı, "Ya ben ya da kaptan yazılacaktı. ondan yana oldu. değil. Galatasaray'da çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılılarda kadroya girmekte zorlanan Jimmy Durmaz, ülkesi 'te röportaj verdi. 'da mutlu olduğunu kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, kadrosuna alınmama durumunu da açıkladı. Jimmy, "Ya ben ya da kaptan yazılacaktı. ondan yana oldu. değil. Galatasaray'da çok mutluyum" dedi.

  1. 17.11.2019
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