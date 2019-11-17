Jimmy: Mutluyum

Sarı-kırmızılılarda kadroya girmekte zorlanan Jimmy Durmaz, ülkesi İsveç'te röportaj verdi. Galatasaray'da mutlu olduğunu kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmama durumunu da açıkladı. Jimmy, "Ya ben ya da kaptan Selçuk yazılacaktı. Tercih ondan yana oldu. Sorun değil. Galatasaray'da çok mutluyum" dedi.