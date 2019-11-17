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17 Kasım 2019, Pazar
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zirvesi yapıldı

Emlak Konut zirvesi yapıldı

Başkanı ve yöneticiler, dün merkezinde önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkanı ve yöneticiler, dün merkezinde önemli bir toplantı gerçekleştirdi. 'de bulunan merkezde yapılan görüşmelerde ilk konu 'nin kullanım hakkını geri almak ve Riva'da belirsizliğini koruyan durumları konuşmak oldu.

  1. 17.11.2019
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