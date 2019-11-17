Emlak Konut zirvesi yapıldı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler, dün Emlak Konut merkezinde önemli bir toplantı gerçekleştirdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler, dün Emlak Konut merkezinde önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Ataşehir'de bulunan merkezde yapılan görüşmelerde ilk konu Florya Metin Oktay Tesisleri'nin kullanım hakkını geri almak ve Riva'da belirsizliğini koruyan durumları konuşmak oldu.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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