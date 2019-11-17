Buzlar eridi

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim'in arasının bozuk olduğu iddia ediliyordu. Özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Terim için, "Sicili bozuk" ifadesinin kullanmasının ardından Cengiz'in beklenilen sert tepkiyi ilk açıklamasında göstermemesi üzerine ikilinin arasının açıldığı iddia edilmişti. Diğer yandan Koç'un sahibi olduğu Divan Restoran'ın Türk Telekom Stadı'nda hizmetine devam etmesi sorun yaratmış, ardından sözleşme feshedilmişti.

'CEZA' VE 'GÖREV' SÖZLERİ

Terim, bir lig maçı sonrası hakemler için, "Ben konuşunca ceza alıyorum biraz da ceza almayanlar konuşsun" demişti. Cengiz ise, "Herkes görevini yapsın" yanıtını vermişti. Ardından Cengiz, "Terim ile aranızda sorun var mı?" sorusuna "Hiçbir sorun yok" cevabını verse de ikili arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam etmişti. Önceki gün Florya Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz'ın oğlu Uğurcan Yılmaz'ın Günce Akay ile yaptığı düğünde bir araya gelen iki isim samimi pozlar verdi. Cengiz ile Terim nikah şahitliği yaparken, yan yana fotoğraflar çekildi. Gülücükler saçıldı.