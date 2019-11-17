Buzlar eridi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Buzlar eridi

Buzlar eridi

Buzlar eridi

'da arası bozuk olduğu konuşulan başkan ile , düğünde bir araya geldi. İkili samimi görüntüler verdi.

'da Başkan ile 'in arasının bozuk olduğu iddia ediliyordu. Özellikle Fenerbahçe Başkanı 'un, Terim için, "Sicili bozuk" ifadesinin kullanmasının ardından Cengiz'in beklenilen sert tepkiyi ilk açıklamasında göstermemesi üzerine ikilinin arasının açıldığı iddia edilmişti. Diğer yandan Koç'un sahibi olduğu Divan Restoran'ın Stadı'nda hizmetine devam etmesi sorun yaratmış, ardından sözleşme feshedilmişti.

'CEZA' VE 'GÖREV' SÖZLERİ

Terim, bir lig maçı sonrası hakemler için, "Ben konuşunca ceza alıyorum biraz da ceza almayanlar konuşsun" demişti. Cengiz ise, "Herkes görevini yapsın" yanıtını vermişti. Ardından Cengiz, "Terim ile aranızda sorun var mı?" sorusuna "Hiçbir sorun yok" cevabını verse de ikili arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam etmişti. Önceki gün Florya Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz'ın oğlu Uğurcan Yılmaz'ın Günce Akay ile yaptığı düğünde bir araya gelen iki isim samimi pozlar verdi. Cengiz ile Terim nikah şahitliği yaparken, yan yana fotoğraflar çekildi. Gülücükler saçıldı.

  1. 17.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Buzlar eridi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN