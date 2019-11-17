Sürekli hedef benim
Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne gelen eleştirilere isyan etti. 28 yaşındaki forvet, Instagram'dan "Doğduğumdan beri eleştiriliyorum. Sürekli beni hedef alıyorlar." dedi.
Aslan'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne gelen eleştirilere isyan etti. 28 yaşındaki forvet, Instagram'dan "Doğduğumdan beri eleştiriliyorum. Sürekli beni hedef alıyorlar. Eleştiriler, beni ancak güçlendirir ve daha fazla çalışmamı sağlar. Şu ana kadar çok sabrettim. Sabretmeye devam edeceğim" diye yazdı. Senegalli, hedeflerine ulaşacağını söylerken, "Ailem en büyük destekçim. Başarılı olacağım" yorumunu yaptı.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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