Aslan'dan gol şov

Sarı-kırmızılılar lige verilen milli arayı boş geçmemek için TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile Florya'da hazırlık maçı yaptı. Yedek ağırlıklı kadroyla maça çıkan Cimbom henüz ilk dakikada Jimmy Durmaz'ın golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Galatasaray; 47'de Selçuk İnan, 57'de Emre Mor ve 84'te Adem Büyük'ün penaltı golleriyle maçı 4-0 kazandı. Yedek futbolcuların istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti. Bugünü izinli geçirecek Cimbom, pazartesi günü çalışmalara başlayacak.