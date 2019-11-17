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17 Kasım 2019, Pazar
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Aslan'dan gol şov

Aslan'dan gol şov

, hazırlık maçında 1. Lig ekibi ’yi Jimmy, Selçuk, ve Adem’in sayılarıyla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar lige verilen milli arayı boş geçmemek için 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile Florya'da hazırlık maçı yaptı. Yedek ağırlıklı kadroyla maça çıkan Cimbom henüz ilk dakikada Jimmy Durmaz'ın golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. ; 47'de , 57'de ve 84'te Adem Büyük'ün penaltı golleriyle maçı 4-0 kazandı. Yedek futbolcuların istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti. Bugünü izinli geçirecek Cimbom, pazartesi günü çalışmalara başlayacak.

  1. 17.11.2019
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