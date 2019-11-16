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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Yeni forvet Erencan

Yeni forvet Erencan

Galatasaray'da ve Florin Andone'nin sakatlığı sebebiyle teknik direktör , Medipol maçının kadrosuna 'yı dahil edecek.

Falcao ve Andone'nin yaşadığı sakatlıkların ardından genç takımdan 'ya şans doğdu. Terim, 22 Kasım'da oynanacak olan maçında iki golcüsünü de kullanamayacak gibi görünüyor. Tecrübeli çalıştırıcının bu nedenle sezon başı kampında performansı ile dikkat çeken 17 yaşındaki Erencan'ı kadroya dahil edeceği öğrenildi.

  1. 16.11.2019
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