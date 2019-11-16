Yeni forvet Erencan
Galatasaray'da Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlığı sebebiyle teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçının kadrosuna Erencan Yardımcı'yı dahil edecek.
Falcao ve Andone'nin yaşadığı sakatlıkların ardından genç takımdan Erencan Yardımcı'ya şans doğdu. Terim, 22 Kasım'da oynanacak olan Başakşehir maçında iki golcüsünü de kullanamayacak gibi görünüyor. Tecrübeli çalıştırıcının bu nedenle sezon başı kampında performansı ile dikkat çeken 17 yaşındaki Erencan'ı kadroya dahil edeceği öğrenildi.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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