Yeni forvet Erencan

Falcao ve Andone'nin yaşadığı sakatlıkların ardından genç takımdan Erencan Yardımcı'ya şans doğdu. Terim, 22 Kasım'da oynanacak olan Başakşehir maçında iki golcüsünü de kullanamayacak gibi görünüyor. Tecrübeli çalıştırıcının bu nedenle sezon başı kampında performansı ile dikkat çeken 17 yaşındaki Erencan'ı kadroya dahil edeceği öğrenildi.