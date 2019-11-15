İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü!

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündem forvet transferi... Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan maçta sakatlanan ve ilk yarıyı kapatan Florin Andone'nin yerine golcü arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, yıldız ismi kiralamak için harekete geçti. İşte detaylar...
15 Kasım 2019 Cuma 15:26
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Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Galatasaray'da forvet sıkıntısı yaşanıyor...
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Sarı-kırmızılılar, sezon başında uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük yankı uyandıran Falcao'dan 1.5 aydır faydalanamıyor.
Aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle hazırlıklarını fizyoterapist ve kondisyonerler eşliğinde gerçekleştiren Kolombiyalı forvet, bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Mustafa Cengiz'in "Çok namuslu çocuk, geri dönmek için çok çalışıyor" dediği Kolombiyalı yıldız geri dönüşünün sinyallerini ise sosyal medyadan verdi.
33 yaşındaki oyuncu "Taraftarı çok üzdüm, çok çalışıyorum, tedavimi tamamlayıp gollerimle onları mutlu edeceğim" dedi.