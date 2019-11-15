İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü!

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündem forvet transferi... Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan maçta sakatlanan ve ilk yarıyı kapatan Florin Andone'nin yerine golcü arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, yıldız ismi kiralamak için harekete geçti. İşte detaylar...