Turgay Demir: ''Galatasaray Andone'nin yerine Diagne'yi alır başkasını alamaz!''
Sabah Sporu'nda Çiğdem Ceylan'ın bugünkü konuğu Turgay Demir, Galatasaray'ın forvet transferini değerlendirdi. Demir, "Galatasaray Andone'nin yerine Diagne'yi alır başkasını alamaz'' ifadelerini kullandı.
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