Taraftarın sabrı taştı! "Bu nasıl sakatlık!"

Galatasaray'ın flaş transferi Radamel Falcao'nun bir türlü takıma katılmaması taraftarları isyan ettirdi. Monaco'dan yaz transfer döneminde bedelsiz olarak transfer edilen Falcao, sarı-kırmızılı takımla 5 maça çıkarken 1 Ekim'de oynanan PSG maçı sonrasında bir türlü sakatlıktan kurtulamadı. Galatasaray takım doktoru Yener İnce, 4 Kasım'da GSTV'ye Falcao hakkında bilgi vermiş ve Kolombiyalı oyuncunun 11 Kasım'a kadar Madrid, sonrasında ise İstanbul'da tedavisine devam edeceğinin bilgisini vermişti.

BAŞAKŞEHİR'E YETİŞECEK Mİ?

16 Kasım'a gelindi ama Falcao halen İstanbul'a dönmedi. Halen Madrid'de olan futbolcunun, hafta başında İstanbul'da olacağı belirtiliyor. Andone'nin yokluğunda sorumluluk alması beklenilen Falcao'nun 1 Ekim'den beri topa dokunmamış olması ve takımla idmana çıkmaması Başakşehir maçında da yer alma ihtimalini zayıflatıyor. Bu durum Madrid'de güçlendirme çalışmaları yaparken çekilmiş bir videosuyla yetinmek zorunda kalan taraftarları kızdırırken, "Bu nasıl sakatlık" sorularının ortaya atılmasına yol açtı.

BİR GOLÜ VAR

Galatasaray, Falcao'yu büyük umutlarla transfer ederken, henüz istediği verimi alamadı. 5 maçta 360 dakika sahada kalan Falcao, sadece 1 gol katkısı verebildi. Andone'nin de sakatlanması sebebiyle elinde sağlam santrforu kalmayan Cimbom'da yeniden forvet sıkıntısı ortaya çıktı.

GÖZLERİMİZ BOZULDU

Falcao'nun uzayan sakatlığı sosyal medyanın da gündeminde... Galatasaray'ın paylaştığı idman fotoğraflarını yakından takip eden sarı-kırmızılılar, birbirlerine "Falcao nerede" diye sorarken yıldız oyuncunun halen takıma katılmamasına biraz da esprili bir şekilde dile getirdi. İşte o mesajlardan bazıları:

- Allah'ım mübarek cuma günü yüzü suyu hürmetine Falcao ve Emre Akbaba'nın bir an önce takıma dönmelerini nasip eyle, amin...

- Falcao ne zaman teşrif edecek?

- Falcao nerede?

- İdman resimlerinde Falcao yine yok.

- Galatasaray Kulübü, idman haberinde Falcao'nun durumuyla ilgili yine bir bilgi vermedi.

-ADAM GİZLİ FORVET, o yüzden kayıp...

- Her idman fotoğrafında Falcao'yu aramaktan gözlerimiz bozuldu.

- Falcao'yu sattıysanız söyleyin bilelim. Nasıl sakatlık bu ya!..