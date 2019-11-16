Ofsayt tehlikesi
Süper Lig'de geride kalan 11. haftada 36 kez sarı-siyah bayrağa yakalanarak ofsaytta zirvede yer alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, milli arada bu problem üzerine çalışacak.
Fatih Terim milli arada takımının 36 kezle Süper Lig'de en fazla ofsayt bayrağına yakalanan takım olması sorunu üzerinde çalışacak. Geride kalan haftalarda Andone (1.2) ve Babel (1.1) maç başına 2.3 kez ofsayda düşerek ligin en fazla ofsaytta kalan ilk 5 oyuncusu arasında yer aldı. Terim bununun nedenini ise hücum alanına yanlış yerleşim olarak belirledi.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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