Ofsayt tehlikesi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Ofsayt tehlikesi

tehlikesi

Ofsayt tehlikesi

'de geride kalan 11. haftada 36 kez sarı-siyah bayrağa yakalanarak ofsaytta zirvede yer alan 'da teknik direktör , milli arada bu problem üzerine çalışacak.

milli arada takımının 36 kezle 'de en fazla bayrağına yakalanan takım olması sorunu üzerinde çalışacak. Geride kalan haftalarda Andone (1.2) ve Babel (1.1) maç başına 2.3 kez ofsayda düşerek ligin en fazla ofsaytta kalan ilk 5 oyuncusu arasında yer aldı. Terim bununun nedenini ise hücum alanına yanlış yerleşim olarak belirledi.

  1. 16.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ofsayt tehlikesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN