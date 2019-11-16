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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Bugün rakip Ümraniyespor

Bugün rakip Ümraniyespor

Milli arada , Medipol maçının hazırlıkları kapsamında bugün 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile saat 13.00'te karşı karşıya gelecek.

, maçının hazırlıkları kapsamında bugün 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak. 'ndeki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Sarıkırmızılılar, milli takımlarında forma giyen oyuncularından yoksun çıkacağı hazırlık karşılaşmasında yedek ve genç isimlere ağırlık verecek.

  1. 16.11.2019
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