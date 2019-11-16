Bugün rakip Ümraniyespor
Milli arada Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları kapsamında bugün TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile saat 13.00'te karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıkları kapsamında bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Sarıkırmızılılar, milli takımlarında forma giyen oyuncularından yoksun çıkacağı hazırlık karşılaşmasında yedek ve genç isimlere ağırlık verecek.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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