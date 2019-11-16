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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Hedef erken gol bulmak

Hedef erken gol bulmak

Milli araya galibiyetiyle giren 'da teknik direktör 'in ana hedefi ne yapıp edip ilk yarıda gol atmak ve geride kalan maçların ilk devrelerini önde kapatmak.

Fatih Terim'in milli aradaki ana hedefi ne yapıp edip ilk yarıda gol atmak ve geride kalan maçların ilk devrelerini önde kapatmak. Tecrübeli teknik adamı bu yönde çalışmaya iten ise 'ın son 6 sezonda ilk yarısını önde tamamladığı 72 maçını da kaybetmemesi... Bu süreçte 64 galibiyet ve 8 beraberlik alan sarı-kırmızılılar bu sezon aslında ilk 30 dakikalarda hiç gol yemedi. 'e göre bu süreçte goller atılabilmiş olsaydı, Galatasaray puan olarak bambaşka bir yerde olacaktı.

  1. 16.11.2019
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