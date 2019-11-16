Hedef erken gol bulmak
Milli araya Gaziantep galibiyetiyle giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ana hedefi ne yapıp edip ilk yarıda gol atmak ve geride kalan maçların ilk devrelerini önde kapatmak.
Fatih Terim'in milli aradaki ana hedefi ne yapıp edip ilk yarıda gol atmak ve geride kalan maçların ilk devrelerini önde kapatmak. Tecrübeli teknik adamı bu yönde çalışmaya iten ise Galatasaray'ın son 6 sezonda ilk yarısını önde tamamladığı 72 Süper Lig maçını da kaybetmemesi... Bu süreçte 64 galibiyet ve 8 beraberlik alan sarı-kırmızılılar bu sezon aslında ilk 30 dakikalarda hiç gol yemedi. Fatih Terim'e göre bu süreçte goller atılabilmiş olsaydı, Galatasaray puan olarak bambaşka bir yerde olacaktı.
- 16.11.2019
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