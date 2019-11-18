Güvenç Kurtar: "Galatasaray'ın ilk 11'ine ilk önce Belhanda'yı yazarım"
Gün Ortası'nda Ceyda Dönmez'in konuğu olan Güvenç Kurtar, Galatasaray'da performansı eleştirilen Younes Belhanda'ya haksızlık yapıldığı söyledi. Kurtar, "Galatasaray'ın ilk 11'ine ilk önce Belhanda'yı yazarım" ifadelerini kullandı.
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