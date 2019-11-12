Hazırlıklar başlıyor
Gaziantep galibiyetiyle milli araya moralli giren Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın başlayacak.
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın başlayacak. Fatih Terim, Gaziantep galibiyetinin ardından milli ara nedeniyle takıma 3 gün izin vermişti. İzin bugün sona ererken sarı-kırmızılı takım, milli oyuncular hariç bir araya gelecek.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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