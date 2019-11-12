Hazırlıklar başlıyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Hazırlıklar başlıyor

Hazırlıklar başlıyor

Hazırlıklar başlıyor

Gaziantep galibiyetiyle milli araya moralli giren , 'in 12. haftasında oynayacağı Medipol karşılaşmasının hazırlıklarına yarın başlayacak.

, maçı hazırlıklarına yarın başlayacak. , Gaziantep galibiyetinin ardından milli ara nedeniyle takıma 3 gün izin vermişti. İzin bugün sona ererken sarı-kırmızılı takım, milli oyuncular hariç bir araya gelecek.

  1. 12.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazırlıklar başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN