Madrid tedavisi işe yaradı

Gaziantep karşısında patlama yapan G.Saray'da Fatih Terim faktörünün devreye girdiği belirlendi. Cimbom, 6-0'lık Real Madrid hezimeti sonrasında İspanya'da kalırken Terim, tüm takımı kampa aldı. Adeta psikolojik tedavi uyguladı. Takımdaşlık duygusunun artırılmasına yönelik adımlar attı. Toplantılar yaptı. Aralarında sorun olduğu iddia edilen Babel ve Belhanda, Donk ve Feghouli gibi isimleri bir arada tuttu ve bunun karşılığını da Gaziantep galibiyetiyle fazlasıyla aldı.