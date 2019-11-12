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12 Kasım 2019, Salı
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Madrid tedavisi işe yaradı

Madrid tedavisi işe yaradı

Şampiyonlar Ligi'nde karşısında alınan 6-0'lık hezimet sonrası 'in İspanya'da takımı kampa alıp uyguladığı maçında karşılığını verdi.

karşısında patlama yapan G.Saray'da faktörünün devreye girdiği belirlendi. Cimbom, 6-0'lık hezimeti sonrasında İspanya'da kalırken Terim, tüm takımı kampa aldı. Adeta psikolojik uyguladı. Takımdaşlık duygusunun artırılmasına yönelik adımlar attı. Toplantılar yaptı. Aralarında sorun olduğu iddia edilen Babel ve Belhanda, Donk ve Feghouli gibi isimleri bir arada tuttu ve bunun karşılığını da Gaziantep galibiyetiyle fazlasıyla aldı.

  1. 12.11.2019
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