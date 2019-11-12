Madrid tedavisi işe yaradı
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında alınan 6-0'lık hezimet sonrası Fatih Terim'in İspanya'da takımı kampa alıp uyguladığı tedavi Gaziantep maçında karşılığını verdi.
Gaziantep karşısında patlama yapan G.Saray'da Fatih Terim faktörünün devreye girdiği belirlendi. Cimbom, 6-0'lık Real Madrid hezimeti sonrasında İspanya'da kalırken Terim, tüm takımı kampa aldı. Adeta psikolojik tedavi uyguladı. Takımdaşlık duygusunun artırılmasına yönelik adımlar attı. Toplantılar yaptı. Aralarında sorun olduğu iddia edilen Babel ve Belhanda, Donk ve Feghouli gibi isimleri bir arada tuttu ve bunun karşılığını da Gaziantep galibiyetiyle fazlasıyla aldı.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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