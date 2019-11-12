Galatasaray'a abi formülü!

Sarı kırmızılı kulübün önde gelen isimleri, Faruk S üren'in 1.5 yıllığına başkan olmasını istiyor. Galatasaray'da bu kritik dönemde kulübü Süren'in yönetmesini isteyen üyeler, kısa süre içinde eski başkan Faruk Süren'e teklifte bulunmak için kolları sıvadı. Şimdi, Faruk Süren'in Galatasaraylı yöneticilerden gelecek bu teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu...

12 Kasım 2019 Salı 07:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





