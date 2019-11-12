Galatasaray'a abi formülü!

Sarı kırmızılı kulübün önde gelen isimleri, Faruk Süren'in 1.5 yıllığına başkan olmasını istiyor. Galatasaray'da bu kritik dönemde kulübü Süren'in yönetmesini isteyen üyeler, kısa süre içinde eski başkan Faruk Süren'e teklifte bulunmak için kolları sıvadı. Şimdi, Faruk Süren'in Galatasaraylı yöneticilerden gelecek bu teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu...
12 Kasım 2019 Salı 07:40
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Dün bölge adliye mahkemesi 4. hukuk dairesi'nin aldığı kararın ardındankulislerde çok hareketli saatler yaşanıyor...
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İddialara göre kulübün önde gelenüyeleri 'abi' formülü üzerinde duruyor.
BAŞKANLIK SÜRESİ 1.5 YIL Seçime gidilmesi durumunda başkanlık süresinin 1.5 yıl olacağı ve bazı üyelerin, kulübün bu süreyi efsane başkanı Faruk Sürenyönetiminde geçirmesi gerektiğini düşündüğü öğrenildi.
1996-2000yılları arasında Fatih Terim'le birlikte müthiş bir iş birliğine imza atan Süren'e kısa süre içinde teklif yapılacağı ifade ediliyor.
Galatasaraylıtaraftarlar da Süren'in başkanlığa geri dönmesine oldukça sıcak bakıyor.