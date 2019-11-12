Galatasaray'a abi formülü! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'a abi formülü!

Galatasaray'a abi formülü!

Sarı kırmızılı kulübün önde gelen isimleri, Faruk Süren'in 1.5 yıllığına başkan olmasını istiyor. Galatasaray'da bu kritik dönemde kulübü Süren'in yönetmesini isteyen üyeler, kısa süre içinde eski başkan Faruk Süren'e teklifte bulunmak için kolları sıvadı. Şimdi, Faruk Süren'in Galatasaraylı yöneticilerden gelecek bu teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu...
12 Kasım 2019 Salı 07:40
Galatasaray'a abi formülü!

Dün bölge adliye mahkemesi 4. hukuk dairesi'nin aldığı kararın ardından kulislerde çok hareketli saatler yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a abi formülü!


İddialara göre kulübün önde gelen üyeleri 'abi' formülü üzerinde duruyor.

Galatasaray'a abi formülü!

BAŞKANLIK SÜRESİ 1.5 YIL
Seçime gidilmesi durumunda başkanlık süresinin 1.5 yıl olacağı ve bazı üyelerin, kulübün bu süreyi efsane başkanı Faruk Süren yönetiminde geçirmesi gerektiğini düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray'a abi formülü!

1996-2000 yılları arasında Fatih Terim'le birlikte müthiş bir iş birliğine imza atan Süren'e kısa süre içinde teklif yapılacağı ifade ediliyor.

Galatasaray'a abi formülü!

Galatasaraylı taraftarlar da Süren'in başkanlığa geri dönmesine oldukça sıcak bakıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN