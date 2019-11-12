Galatasaray'da son dakika! 17 yaşındaki Erencan Yardımcı...

Galatasaray'da sakatşlık kabusu teknik direktör Fatih Treim'in işlerini zorlaştırıyor... Falcao'nun ardından Rumen golcü Florin Andone'den de kötü haber gelmişti.

ANDONE DE SAKATLANDI

Galatasaray böyle duyurmuştu: "Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone'nin, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Rumen futbolcu, "İyileşmek için ve eski formumu yakalamak için elimden geleni yapacağım. Buradaki işim henüz bitmedi." mesajını gönderdi.

FALCAO'DAN DA MESAJ VAR...

Andone'nin arından bir paylaşım da Radamel Falcao'dan geldi... Kolombiyalı oyuncu, sosyal medya hesabından 'Sıkı çalışıyorum' mesajıyla bir paylaşımda bulundu.

ERENCAN A TAKIM'A...

Andone'nin yokluğunda Radamel Falcao'nun dönüşü daha da önem kazanırken, teknik direktör Fatih Terim'in altyapıdaki Erencan Yardımcı'yı A Takım'a yükselteceği konuşuluyor. Terim'in santrfor bölgesinde ilk 11'de sahaya sürmesi beklenen isimler ise; Adem Büyük ile Ryan Babel.

ERENCAN YARDIMCI KİMDİR?

2002 yılında İzmit'te doğan Erencan, futbola 2013 yılında Kocaelispor'da başladı. 1 sezon aranın ardından 41 Futbol Kulübü'ne geçen forvet oyuncusu, 2017 yılında Galatasaray'ın altyapı hocalarının dikkatini çekmeyi başardı ve Sarı Kırmızılı kulübe dahil oldu. Sağ ayağını etkili kullanan ve rakiplerini fiziksel olarak üstünlük kurak Erencan, attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine topladı.

MEĞER GOL KRALLIĞI DA VARMIŞ...

Genç yıldız, geçen sezon, Galatasaray'ın Antalya'da katıldığı Euro Youth U17 Cup turnuvasında gol kralı olmayı başarmıştı. Geride kalan sezonda 17 Yaş Altı Ligi'nde 13 gol kaydeden Erencan, yeni sezonda A Takım'da yer almak için büyük çaba sarf ediyor.