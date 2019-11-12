Galatasaray'dan son dakika UEFA kararı! Luyindama ve transfer... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray'dan son dakika UEFA kararı! Luyindama ve transfer...

Galatasaray'dan son dakika UEFA kararı! Luyindama ve transfer...

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ocak ayı transfer dönemi için kaynak arayışına girdi ancak FFP ile yapılan anlaşmadan dolayı futbolcu satmadan, herhangi bir transfer yapamayan sarı-kırmızılı yönetimin eli kolu adeta bağlandı. İşte sarı kırmızılılarda bu konuya dair yaşanan son dakika gelişmesi...

12 Kasım 2019 Salı 09:50 Güncelleme: 12.11.2019 09:52
Galatasaray'dan son dakika UEFA kararı! Luyindama ve transfer...

Galatasaray, ocak ayında kadrosunu değiştirebilmek için kaynak arayışına girdi ama satış potansiyeli olan futbolcuların performansı hayal kırıklığı yarattı.

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Galatasaray'dan son dakika UEFA kararı! Luyindama ve transfer...

Kadrosunu, para kazanacağı oyuncuları sattıktan sonrası UEFA'nın FFP kuralı kapsamında yeni oyuncularla güçlendirmek istiyordu.

Galatasaray'dan son dakika UEFA kararı! Luyindama ve transfer...

Terim'in transfer etmek istediği oyuncuların listesini büyük ölçüde tamamladığı öğrenilirken geriye sadece mevcut kadroda oyunculardan bazılarının satılması kalıyordu.

Galatasaray'dan son dakika UEFA kararı! Luyindama ve transfer...

Öncelikli olarak satış potansiyeli olan Feghouli ve Belhanda'yı değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, iki futbolcunun da şu ana kadar gösterdiği hayal kırıklığı performanstan dolayı herhangi bir teklif almadı.

Galatasaray'dan son dakika UEFA kararı! Luyindama ve transfer...

Belhanda ve Feghouli üzerine plan yapan sarı-kırmızılı yönetimin bir diğer alternatifi de Luyindama'ydı ancak o süreçte de beklenen olmadı.

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