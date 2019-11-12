Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi! Sözleşme fesih kararı

Club Brugge'un Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynadığı maçta takım arkadaşı Vanaken'den topu alıp penaltı atışını kullanan ve kaçıran Diagne, takımında eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

Belçika basınının haberine göre Club Brugge, teknik direktör Philippe Clement'in de takımda görmek istemediği Diagne'nin kiralık sözleşmesini feshedip Galatasaray'a geri göndermek istedi.

SÖZLEŞMEDE YER ALAN ÜCRET: 3.35 MİLYON EURO

Diagne için şu ana kadar Galatasaray'a 900 bin euro ödeyen Brugge, sözleşmede yer alan 3.35 milyon euroluk ücretin tamamını ödemek istemedi.

Galatasaray'ın ise Belçika ekibinden sözleşmede kalan 2.45 milyon euroyu istediği ve Club Brugge'un zor durumda kaldığı belirtildi.

Ocak ayında iki kulübün görüşmeler yapacağı ve ortak bir nokta arayacakları aktarıldı.