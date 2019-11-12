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12 Kasım 2019, Salı
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'da krizi! Sözleşme fesih kararı

Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi! Sözleşme fesih kararı

'ın sezon başında 'a kiraladığı , 'da olay olmaya devam ediyor. Club Brugge, istenmeyen adam haline gelen Mbaye Diagne'yi Galatasaray'a geri göndermek istediğini belirtti. Belçika Kulübü, 3 milyon 350 bin euro olan kiralama bedelinin de tamamını ödemeden sözleşmesini feshetme kararı aldı.

'un Şampiyonlar Ligi'nde ile oynadığı maçta takım arkadaşı Vanaken'den topu alıp penaltı atışını kullanan ve kaçıran Diagne, takımında eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

basınının haberine göre Club Brugge, teknik direktör Philippe Clement'in de takımda görmek istemediği Diagne'nin kiralık sözleşmesini feshedip 'a geri göndermek istedi.

SÖZLEŞMEDE YER ALAN ÜCRET: 3.35 MİLYON EURO

Diagne için şu ana kadar Galatasaray'a 900 bin euro ödeyen Brugge, sözleşmede yer alan 3.35 milyon euroluk ücretin tamamını ödemek istemedi.

Galatasaray'ın ise Belçika ekibinden sözleşmede kalan 2.45 milyon euroyu istediği ve Club Brugge'un zor durumda kaldığı belirtildi.

Ocak ayında iki kulübün görüşmeler yapacağı ve ortak bir nokta arayacakları aktarıldı.

  1. 12.11.2019
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