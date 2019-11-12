Eşref Hamamcıoğlu: Aday olmayı değerlendiririz - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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: Aday olmayı değerlendiririz

Eşref Hamamcıoğlu: Aday olmayı değerlendiririz

'daki tartışmaları ve adaylığıyla alakalı açıklamalarda bulunan Başkanı , "Benim ağzımdan 'başkan adayıyım' diye bir söz çıkmadı. Ama önümüzdeki günler ne gösterir bilemiyorum. Durumu tabii ki değerlendiririz." dedi.

Başkanı , tartışmaları ve adaylığıyla ilgili konuştu. Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Hamamcıoğlu, "Daha önce Sayın 'e 'seçim yapın' demiştik. Yönetime yaptığımız çağrının ne kadar doğru olduğu ortada" dedi. Adaylığıyla ilgili bir açıklaması olmadığını da kaydeden Divan Başkanı açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi: Benim ağzımdan 'başkan adayıyım' diye bir söz çıkmadı. Ama önümüzdeki günler ne gösterir bilemiyorum. Durumu tabii ki değerlendiririz.

  1. 12.11.2019
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