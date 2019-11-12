Eşref Hamamcıoğlu: Aday olmayı değerlendiririz

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, seçim tartışmaları ve adaylığıyla ilgili konuştu. Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Hamamcıoğlu, "Daha önce Sayın Mustafa Cengiz'e 'seçim yapın' demiştik. Yönetime yaptığımız çağrının ne kadar doğru olduğu ortada" dedi. Adaylığıyla ilgili bir açıklaması olmadığını da kaydeden Divan Başkanı açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi: Benim ağzımdan 'başkan adayıyım' diye bir söz çıkmadı. Ama önümüzdeki günler ne gösterir bilemiyorum. Durumu tabii ki değerlendiririz.