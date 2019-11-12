Albayrak ve Günay seçime girebilecek!
Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, mahkeme kararı gereği davacı olarak görülen Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın seçimde aday olabileceğini dile getirdi.
Eşref Hamamcıoğlu, kimlerin seçime girebileceği konusuna da açıklık getirdi: Mahkeme kararı gereği Galatasaray'da davacı olarak görülen Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay aday olabiliyor. Davacı olmayan yöneticiler, seçimde yer alamayacaklar.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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