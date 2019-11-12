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12 Kasım 2019, Salı
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Albayrak ve Günay seçime girebilecek!

Albayrak ve Günay seçime girebilecek!

'da Başkanı , mahkeme kararı gereği davacı olarak görülen ve 'ın seçimde aday olabileceğini dile getirdi.

Eşref Hamamcıoğlu, kimlerin seçime girebileceği konusuna da açıklık getirdi: Mahkeme kararı gereği 'da davacı olarak görülen ve aday olabiliyor. Davacı olmayan yöneticiler, seçimde yer alamayacaklar.

  1. 12.11.2019
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