Albayrak ve Günay seçime girebilecek!

Eşref Hamamcıoğlu, kimlerin seçime girebileceği konusuna da açıklık getirdi: Mahkeme kararı gereği Galatasaray'da davacı olarak görülen Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay aday olabiliyor. Davacı olmayan yöneticiler, seçimde yer alamayacaklar.