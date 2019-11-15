Sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katarak takımı baştan aşağı yenileyen Galatasaray'da beklenen çıkış henüz yakalanmış değil. Öte yandan sezon başı kadroya katılan yeni isimlerden Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayı şu ana kadar sadece 203 dakika giyebildi. İsveçli oyuncu az forma şansı bulmasını ülkesinde verdiği bir röportajda değerlendirdi. İşte Durmaz'ın o açıklamalar.
15 Kasım 2019 Cuma 19:40
Güncelleme: 15.11.2019 19:41
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Galatasaraylı Jimmy Durmaz'dan flaş açıklamalar!
Sezon başında birçok ismi kadrosuna katan Galatasaray, ligde henüz beklenen performansı gösterebilmiş değil.
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Galatasaraylı Jimmy Durmaz'dan flaş açıklamalar!
Yeni sezon önce Seri,Lemina, Andone, Emre Mor, Babel ve Falcao gibi isimlerin yanı sıra Fransa'nın Toulouse ekibinden 30 yaşındaki Jimmy Durmaz'ı da kadrosuna katmıştı.
Galatasaraylı Jimmy Durmaz'dan flaş açıklamalar!
Süper Lig'de 11. hafta sonunda yalnızca 5 kez sahada yer alan Durmaz, bu maçlarda 122 dakika sahada kalabildi.
Galatasaraylı Jimmy Durmaz'dan flaş açıklamalar!
Sezon öncesi hazırlık sürecinde başarılı performanslar sergileyen İsveçli oyuncu sezonun başlamasıyla beraber as takımda kendine yer bulamadı. Adı Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yazılmayınca iyice gözlerden ırak bir hale büründü.
Galatasaraylı Jimmy Durmaz'dan flaş açıklamalar!
Lig maçlarında az süre alabilen İsveçli oyuncunun bu durumu, milli takımdaki yerini de etkiledi.