Galatasaraylı Jimmy Durmaz'dan flaş açıklamalar!

Sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katarak takımı baştan aşağı yenileyen Galatasaray'da beklenen çıkış henüz yakalanmış değil. Öte yandan sezon başı kadroya katılan yeni isimlerden Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayı şu ana kadar sadece 203 dakika giyebildi. İsveçli oyuncu az forma şansı bulmasını ülkesinde verdiği bir röportajda değerlendirdi. İşte Durmaz'ın o açıklamalar.