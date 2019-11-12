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12 Kasım 2019, Salı
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müjdesi

Belhanda müjdesi

'da teknik heyet tarafından da 'satılabilir' raporunun çıkmasının ardından devre arasına gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Younes 'ya talip çıktı.

'ın devre arasında satmayı düşündüğü oyunculardan biri olan Younes 'ya talip çıktı. Teknik heyetin 'Satılabilir' raporu verdiği Faslı oyuncu için kulübü 'ın devreye girdiği öğrenildi. Daha önce de Belhanda'ya talip olan Al Nassr, 29 yaşındaki oyuncunun reddetmesi yüzünden mutlu sona ulaşamamıştı. Ancak teknik heyet ve taraftarlarla sorun yaşayan tecrübeli futbolcunun bu kez gelen teklifi kabul etmesi bekleniyor.

PARA GETİRECEK

Galatasaray, devre arasında düşündüğü operasyonlarını gerçekleştirebilmek için Younes Belhanda'dan en az 10 milyon euro bonservis geliri hedefliyor.

  1. 12.11.2019
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