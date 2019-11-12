Belhanda müjdesi
Galatasaray'da teknik heyet tarafından da 'satılabilir' raporunun çıkmasının ardından devre arasına gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Younes Belhanda'ya talip çıktı.
Galatasaray'ın devre arasında satmayı düşündüğü oyunculardan biri olan Younes Belhanda'ya talip çıktı. Teknik heyetin 'Satılabilir' raporu verdiği Faslı oyuncu için Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın devreye girdiği öğrenildi. Daha önce de Belhanda'ya talip olan Al Nassr, 29 yaşındaki oyuncunun reddetmesi yüzünden mutlu sona ulaşamamıştı. Ancak teknik heyet ve taraftarlarla sorun yaşayan tecrübeli futbolcunun bu kez gelen teklifi kabul etmesi bekleniyor.
PARA GETİRECEK
Galatasaray, devre arasında düşündüğü transfer operasyonlarını gerçekleştirebilmek için Younes Belhanda'dan en az 10 milyon euro bonservis geliri hedefliyor.
- 12.11.2019
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