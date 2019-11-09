Büyük neşter kapıda

Belhanda, Feghouli ara transferde satılarak gelir elde edilecek. Bu isimlerin yanı sıra Mariano ve Nagatomo gibi yaşlı oyuncularla yollar ayrılacak. 5 kiralık futbolcusu olan Cim-Bom, bunların sayısında da azalmaya gidecek. Kiralıkların arasında yeri en garanti olan isimse Andone.