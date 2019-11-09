Büyük neşter kapıda
Teknik heyet, haftalar önceden değişim için sinyaller vermeye başlarken, devre arasında izlenecek rota öğrenildi. Öncelikle takımda birçok başarı yaşamış ve doymuş futbolcularla yollar ayrılacak.
Belhanda, Feghouli ara transferde satılarak gelir elde edilecek. Bu isimlerin yanı sıra Mariano ve Nagatomo gibi yaşlı oyuncularla yollar ayrılacak. 5 kiralık futbolcusu olan Cim-Bom, bunların sayısında da azalmaya gidecek. Kiralıkların arasında yeri en garanti olan isimse Andone.
- 9.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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