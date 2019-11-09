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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Büyük neşter kapıda

Büyük neşter kapıda

Teknik heyet, haftalar önceden değişim için sinyaller vermeye başlarken, devre arasında izlenecek rota öğrenildi. Öncelikle takımda birçok başarı yaşamış ve doymuş futbolcularla yollar ayrılacak.

, Feghouli ara transferde satılarak gelir elde edilecek. Bu isimlerin yanı sıra Mariano ve Nagatomo gibi yaşlı oyuncularla yollar ayrılacak. 5 kiralık futbolcusu olan Cim-Bom, bunların sayısında da azalmaya gidecek. Kiralıkların arasında yeri en garanti olan isimse Andone.

  1. 9.11.2019
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