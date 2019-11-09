En iyisi Rodrygo
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcusu, temsilcimiz Galatasaray'a 3 gol atıp 1 de asist yapan 18 yaşındaki Real Madridli Rodrygo oldu.
UEFA'nın internet sitesinde yapılan ankette en fazla oy alan Brezilyalı futbolcu, haftanın oyuncusu unvanına layık görüldü. Oylamada, Borussia Dortmund'dan Hakimi, PSG'den Keylor Navas ve Tottenham'dan Son Heung-min yer almıştı.
'ZATEN SAKATTI!'
İspanya'da yaşayan Türk menajer Marco Kırdemir'den Radamel Falcao'nun sakatlığı ile ilgili açıklama geldi… Kırdemir, Falcao'nun sakatlığını G.Saray cephesinin bilmemesinin imkansız olduğunu iddia etti. Kolombiyalı oyuncunun zaten Monaco'da da oynarken sık sık Madrid'e giderek Atletico'nun doktoruna bizzat göründüğünü söyledi.
- 9.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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