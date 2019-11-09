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09 Kasım 2019, Cumartesi
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En iyisi Rodrygo

En iyisi Rodrygo

Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcusu, temsilcimiz 'a 3 gol atıp 1 de asist yapan 18 yaşındaki Rodrygo oldu.

'nın internet sitesinde yapılan ankette en fazla oy alan Brezilyalı futbolcu, haftanın oyuncusu unvanına layık görüldü. Oylamada, 'dan Hakimi, 'den Keylor Navas ve Tottenham'dan Son Heung-min yer almıştı.

'ZATEN SAKATTI!'
'da yaşayan Türk menajer Marco Kırdemir'den 'nun sakatlığı ile ilgili açıklama geldi… Kırdemir, Falcao'nun sakatlığını G.Saray cephesinin bilmemesinin imkansız olduğunu iddia etti. Kolombiyalı oyuncunun zaten Monaco'da da oynarken sık sık Madrid'e giderek Atletico'nun doktoruna bizzat göründüğünü söyledi.

  1. 9.11.2019
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