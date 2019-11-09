En iyisi Rodrygo

UEFA'nın internet sitesinde yapılan ankette en fazla oy alan Brezilyalı futbolcu, haftanın oyuncusu unvanına layık görüldü. Oylamada, Borussia Dortmund'dan Hakimi, PSG'den Keylor Navas ve Tottenham'dan Son Heung-min yer almıştı.

'ZATEN SAKATTI!'

İspanya'da yaşayan Türk menajer Marco Kırdemir'den Radamel Falcao'nun sakatlığı ile ilgili açıklama geldi… Kırdemir, Falcao'nun sakatlığını G.Saray cephesinin bilmemesinin imkansız olduğunu iddia etti. Kolombiyalı oyuncunun zaten Monaco'da da oynarken sık sık Madrid'e giderek Atletico'nun doktoruna bizzat göründüğünü söyledi.