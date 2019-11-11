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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Babel'den Nouma'ya: Sakın dostum

Babel'den Nouma'ya: Sakın dostum

'ın Hollandalı yıldızı ve 'ın eski golcüsü arasındaki laf düellosu devam ediyor. Nouma'nın son olarak yazdığı tweetlere Babel'den cevap geldi.

maçı öncesi başlayan Babel ile Nouma arasındaki 8-0 laf düellosu devam ediyor. Nouma, 'ın 'a 8-0 yenildiği günü hatırlatan Babel'e, "Ekmeğini yediğin takıma saygılı olmalısın" diye yazmış, bir gün sonra da "Pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" diye taş atmıştı. Dün Babel'den yanıt geldi; tabii Pascal da altta kalmadı.

İŞTE O ATIŞMA:

Babel: Sakin ol dostum. Artık, gündemde olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Gelecek sefer, sadece beni etiketle.

Pascal: Sen de haklısın, gündemde kalman lazım. yok boya kafayı pembeye... Cevabı Madrid'den sonra verseydin; Antep'ten sonra komik olmuş.

  1. 11.11.2019
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