Babel'den Nouma'ya: Sakın dostum

Real Madrid maçı öncesi başlayan Babel ile Nouma arasındaki 8-0 laf düellosu devam ediyor. Nouma, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 yenildiği günü hatırlatan Babel'e, "Ekmeğini yediğin takıma saygılı olmalısın" diye yazmış, bir gün sonra da "Pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" diye taş atmıştı. Dün Babel'den yanıt geldi; tabii Pascal da altta kalmadı.

İŞTE O ATIŞMA:

Babel: Sakin ol dostum. Artık, gündemde olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Gelecek sefer, sadece beni etiketle.

Pascal: Sen de haklısın, gündemde kalman lazım. Futbol yok boya kafayı pembeye... Cevabı Madrid'den sonra verseydin; Antep'ten sonra komik olmuş.