Babel'den Nouma'ya: Sakın dostum
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Pascal Nouma arasındaki laf düellosu devam ediyor. Nouma'nın son olarak yazdığı tweetlere Babel'den cevap geldi.
Real Madrid maçı öncesi başlayan Babel ile Nouma arasındaki 8-0 laf düellosu devam ediyor. Nouma, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 yenildiği günü hatırlatan Babel'e, "Ekmeğini yediğin takıma saygılı olmalısın" diye yazmış, bir gün sonra da "Pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" diye taş atmıştı. Dün Babel'den yanıt geldi; tabii Pascal da altta kalmadı.
İŞTE O ATIŞMA:
Babel: Sakin ol dostum. Artık, gündemde olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Gelecek sefer, sadece beni etiketle.
Pascal: Sen de haklısın, gündemde kalman lazım. Futbol yok boya kafayı pembeye... Cevabı Madrid'den sonra verseydin; Antep'ten sonra komik olmuş.
- 11.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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