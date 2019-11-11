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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Joker Ömer

Joker Ömer

Antep sınavının yıldızı ; Belhanda, Seri gibi yıldızları yedek bıraktı Geçen sezon 24 maçtaki performansını bu sezon neredeyse 10 maçta yakaladı.

karşılaşmasının yıldızı olan , bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor. 'a geçen sezon başında transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, ilk sezonunda beklentilerin altında kaldı. 24 maçta forma giyip, 1 gol 4 asistlik katkı sağladı. Bu sezon başında ise satış listesine koyulmasına rağmen, takımda kaldı. Ve sonra Ömer'deki büyük değişim başladı. Asıl mevkisi sol bek olan tecrübeli futbolcu, Terim'in orta sahada görev vermesiyle adeta yıldızını parlattı.

YİNE ORTA SAHA OYNAYACAK

Bulduğu şansı iyi değerlendiren Ömer, bu sezon daha şimdiden 10 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. Profesyonel kariyerinde ilk kez bu sezon merkez orta saha olarak oynayan sarı- kırmızılı futbolcu, son olarak Gaziantep karşısında perdeyi açan skoru kaydetti. Orta sahada Seri, Lemina, Belhanda gibi rakipleriyle forma savaşına giren Ömer, Belhanda ve Seri'yi geride bırakarak adını as kadroya yazdırdı. Teknik heyet, ilerleyen haftalarda da Ömer'e orta sahada şans vermeyi düşünüyor.

  1. 11.11.2019
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