Joker Ömer
Antep sınavının yıldızı Ömer Bayram; Belhanda, Seri gibi yıldızları yedek bıraktı Geçen sezon 24 maçtaki performansını bu sezon neredeyse 10 maçta yakaladı.
Gaziantep karşılaşmasının yıldızı olan Ömer Bayram, bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor. Galatasaray'a geçen sezon başında transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, ilk sezonunda beklentilerin altında kaldı. 24 maçta forma giyip, 1 gol 4 asistlik katkı sağladı. Bu sezon başında ise satış listesine koyulmasına rağmen, takımda kaldı. Ve sonra Ömer'deki büyük değişim başladı. Asıl mevkisi sol bek olan tecrübeli futbolcu, Terim'in orta sahada görev vermesiyle adeta yıldızını parlattı.
YİNE ORTA SAHA OYNAYACAK
Bulduğu şansı iyi değerlendiren Ömer, bu sezon daha şimdiden 10 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. Profesyonel kariyerinde ilk kez bu sezon merkez orta saha olarak oynayan sarı- kırmızılı futbolcu, son olarak Gaziantep karşısında perdeyi açan skoru kaydetti. Orta sahada Seri, Lemina, Belhanda gibi rakipleriyle forma savaşına giren Ömer, Belhanda ve Seri'yi geride bırakarak adını as kadroya yazdırdı. Teknik heyet, ilerleyen haftalarda da Ömer'e orta sahada şans vermeyi düşünüyor.
- 11.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Joker Ömer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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