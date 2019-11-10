Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, ikinci kez baba oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki stoperin eşi Pamela'nın bir kız çocuğu dünyaya getirdiği ve bebeğe Bella adı verildiği bildirildi.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, ikinci kez babalık sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Marcao'nun eşi Pamela'nın bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.
Bebeğe Bella adının verildiği aktarılan açıklamada, "Marcao ve eşi Pamela'yı tebrik eder, yeni doğan kızlarına uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.
- 10.11.2019
- Güncelleme: 10.11.2019 20:33
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Galatasaraylı Marcao ikinci kez baba oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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