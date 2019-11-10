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10 Kasım 2019, Pazar
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Galatasaraylı ikinci kez oldu

Galatasaraylı Marcao ikinci kez baba oldu

'ın Brezilyalı futbolcusu , ikinci kez oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki stoperin eşi 'nın bir kız çocuğu dünyaya getirdiği ve bebeğe Bella adı verildiği bildirildi.

'ın Brezilyalı futbolcusu , ikinci kez babalık sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Marcao'nun eşi 'nın bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.

Bebeğe Bella adının verildiği aktarılan açıklamada, "Marcao ve eşi Pamela'yı tebrik eder, yeni doğan kızlarına uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.

  1. 10.11.2019
  2. Güncelleme: 10.11.2019 20:33
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