Galatasaray'a Andone'den kötü haber
Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçın başında sakatlanarak oyundan çıkan Rumen golcü Florin Andone'nin ilk yarıyı kapattığı ifade edildi.
Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etmişti. Mücadelenin hemen başında sakatlık yaşayan Rumen golcü Florin Andone ise yerini Ryan Babel'e bırakmıştı.
Romanya Milli Takımı'nın İsveç ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan da çıkartılan Andone'den sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'de ilk devreyi kapattığı bildirildi.
Galatasaray'ın sezon başında Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone özellikle Falcao'nun yokluğunda gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti. Rumen golcü, bu sezon çıktığı 9 maçta 2 gol kaydetti.
- 10.11.2019
- Güncelleme: 10.11.2019 15:42
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Galatasaray'a Andone'den kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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