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10 Kasım 2019, Pazar
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'a Andone'den kötü haber

Galatasaray'a Andone'den kötü haber

'ın 'de Gaziantep FK ile oynadığı maçın başında sakatlanarak oyundan çıkan Rumen golcü 'nin ilk yarıyı kapattığı ifade edildi.

'de deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etmişti. Mücadelenin hemen başında sakatlık yaşayan Rumen golcü ise yerini Ryan Babel'e bırakmıştı.

Romanya Milli Takımı'nın İsveç ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan da çıkartılan Andone'den sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'de ilk devreyi kapattığı bildirildi.

Galatasaray'ın sezon başında Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone özellikle Falcao'nun yokluğunda gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti. Rumen golcü, bu sezon çıktığı 9 maçta 2 gol kaydetti.

  1. 10.11.2019
  2. Güncelleme: 10.11.2019 15:42
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