Cengiz’den beyaz sayfa
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1 yıldır katılmadığı Kulüpler Birliği toplantısına beyaz ve temiz bir sayfa açma niyetiyle katıldıklarını belirtip, Birlik için La Liga modelini vurguladı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçen sezonun ilk yarısında, Kulüpler Birliği'nin açıklamasından dolayı toplantılara katılmama kararı almıştı. Beyaz sayfa açma niyetiyle toplantıya katıldıklarını belirten Cengiz, "Yeni sayfada masadakiler temizlenir. Türk futbolu için ortak çalışma adına buraya geldik. Kulüpler Birliği'nin uzun vadede şirket haline gelerek futbolla ilgili tüm mali konuları üstlenmesini istiyoruz. La Liga'da olduğu gibi profesyonel bir sistemle Türk futbolunun yönetilmesini istiyoruz. TFF, yine yol gösteren ve düzenleyen rolünde olmalı. Eski yapılmış bildirilerin yok olacağı, kardeşçe ve düzen içerisinde birliğin sürmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 6.11.2019
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