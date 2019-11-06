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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Cengiz’den beyaz sayfa

Cengiz’den beyaz sayfa

Başkanı , 1 yıldır katılmadığı toplantısına beyaz ve temiz bir sayfa açma niyetiyle katıldıklarını belirtip, Birlik için La Liga modelini vurguladı.

Başkanı , geçen sezonun ilk yarısında, 'nin açıklamasından dolayı toplantılara katılmama kararı almıştı. Beyaz sayfa açma niyetiyle toplantıya katıldıklarını belirten Cengiz, "Yeni sayfada masadakiler temizlenir. Türk futbolu için ortak çalışma adına buraya geldik. Kulüpler Birliği'nin uzun vadede şirket haline gelerek futbolla ilgili tüm mali konuları üstlenmesini istiyoruz. La Liga'da olduğu gibi profesyonel bir sistemle Türk futbolunun yönetilmesini istiyoruz. , yine yol gösteren ve düzenleyen rolünde olmalı. Eski yapılmış bildirilerin yok olacağı, kardeşçe ve düzen içerisinde birliğin sürmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 6.11.2019
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