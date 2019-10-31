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31 Ekim 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın gözdesi 'yı dünya devi kapıyor!

Galatasaray'ın gözdesi Ever Banega'yı dünya devi kapıyor!

'in sezon başında ısrarla transfer edilmesini istediği Arjantinli yıldız 'ya İngiliz devi talip oldu.

'in sezon başında 'kesinlikle alınmalı' raporu verdiği konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Sevilla ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldıza İngiliz devi 'ın talip olduğu belirtildi.

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İNGİLİZ BASINI KISA VADELİ ÇÖZÜM OLARAK DUYURDU

İngiliz basınının haberine göre hücumda yaratıcı oyuncu eksikliği bulunan United, kısa dönemli çözüm olarak Banega'yı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcuyla sezon başında ciddi şekilde ilgilenmiş ancak başarılı sonuç alamamıştı.

EVER BANEGA KİMDİR?
29 Haziran 1988 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğan oyuncunun tam adı Ever Maximiliano David Banega. Banega kariyerine Nuevo Horizonte adlı amatör kulüpte başladı. Oradan bir diğer amatör kulüp Alianza Spor'a geçti. İlk profesyonel sözleşmesini ise 12 yaşındayken Arjantin'in köklü kulüplerinden ile imzaladı.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Banega profesyonel kariyeri boyunca Boca Juinors, , (kiralık), Newell's (kiralık), Sevilla ve Inter takımlarında oynadı. 2019 yılı itibarıyla Sevilla'nın futbolcusudur.

Takımlarda oynadığı dönemler ise şöyle:

2000-2008 - Boca Juniors
2008-2014 - Valencia
2008-2009 - (kiralık)
2014 - Newell's Old Boys (kiralık)
2014-2016 - Sevilla
2016-2017 - Inter
2017-halen - Sevilla

  1. 31.10.2019
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