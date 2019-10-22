MAÇ SONUCU: Galatasaray 0-1 Real Madrid | ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Kroos kaydetti.



Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, Real Madrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.

İŞTE GALATASARAY'IN GRUBUNDA PUAN DURUMU

1- PSG - 9 puan

2- Real Madrid - 4 puan

3- Club Brugge - 2 puan

4- GALATASARAY - 1 puan

10'uncu dakikada Belhanda'nın ara pasıyla kaleci Courtois ile karşı karşıya kalan Adnone'nin yaptığı vuruşu, Belçikalı file bekçisi son anda çeldi.



11'inci dakikada Seri'nin kullandığı duran topta Andone ceza sahası içerisinde vuruşunu yaptı, Courtois meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



12'nci dakikada Belhanda'nın ceza sahası içerisine gönderdiği uzun topta bomboş kalan Babel, meşin yuvarlağı kontrol edemedi.



14'üncü dakikada Benzema topu aldı ve ceza sahasına kadar sürdü. Benzema'nın pasıyla topla buluşan Rodrygo'nun vuruşu Muslera'da kaldı.



18'inci dakikada orta sahada sarı kırmızılı takımın kaybettiği topta Hazard hızlı çıktı. Benzema'yla paslaşan Hazard, ceza sahasına girdi ve topu içeri çevirdi. Kroos'un vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.



28'inci dakikada Kroos topla hızla ilerledi ve pasını sol kanatta bulunan Hazard'a attı. Hazard'ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruş Muslera'nın üzerine gitti.



38'inci dakikada Babel'in sol kanattan içeri kestiği topa Belhanda'nın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşu Courtois kurtardı.



40'ıncı dakikada Benzema'nın vuruşu üstten auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.



53'üncü dakikada Marcao'nun pas hatasıyla hızlı çıkan Real Madrid'de Benzema, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Muslera topu kornere çeldi.



64'üncü dakikada Hazard ceza sahasında topla buluştu ve kaleci Muslera'yı geçerek boş kaleye vuruşunu yaptı. Direkten dönen top oyun alanına döndü.



84'üncü dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan içeri kestiği topa Nzonzi kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.



Mücadele deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.



BELHANDA ISLIKLANDI

MAÇTAN NOTLAR



Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı müsabakanın 66'ncı dakikasında oyundan çıkan Younes Belhanda, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Faslı oyuncuyu protesto ederken, Belhanda oyundan çıktığı sırada taraftarlara yönelik hareketlerde bulundu. Bu hareketlerin ardından Galatasaraylı taraftarlar daha da öfkelenerek Belhanda'yı protesto etmeye devam etti. Tepki sırasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve beraberindeki heyet taraftarlara, "Yapmayın" uyarısında bulundu. Belhanda oyundan çıktıktan sonra direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Galatasaray kendi sahasında Real Madrid'i konuk etti. Saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda start alan müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetti. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini üstlendi.



TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 8'inci haftasında oynadığı Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Terim, Paris Saint-Germain maçında olduğu gibi 3'lü bir savunma hattı sahaya sürerken, Emre Mor yedek kulübesine çekildi ve Ryan Donk, Marcao ile Luyindama'nın yanına yerleşti. Beklerde Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir yerine yeniden Mariano ve Nagatomo'ya şans veren deneyimli çalıştırıcı, Ömer Bayram yerine ise Seri'ye görev verdi.



Galatasaray, Real Madrid karşısında sahaya; Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Ryan Babel ve Andone ilk 11'iyle çıktı.



LEMINA VE FALCAO KADRODA YOK



Öte yandan sakatlığı bulunan ve tedavi süreci devam eden Radamel Falcao'nun yanı sıra dün kamp kadrosunda bulunan Mario Lemina da Galatasaray'ın Real Madrid maçı kadrosuna yer almadı.



ZIDANE 6 İSMİ DEĞİŞTİRDİ



Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımının La Liga'da oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu Mallorca maçının ilk 11'inde 6 ismi değiştirdi.



Zidane, Odriozola, Militao, Isco, Rodriguez, Vinicius Jr. ve Jovic'i ilk 11'de sahaya sürmezken, bu isimlerin yerine Carvajal, Varane, Valverde, Kroos, Rodrygo ve Hazard'a görev verdi.



Real Madrid, Galatasaray karşısına şu ilk 11'le çıktı: "Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema."



GALATASARAY YÖNETİMİNDEN DOSTLUK YEMEĞİ



Galatasaray yönetimi, Real Madrid yöneticilerini bugün maç öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda verdiği yemekte konuk etti. Organizasyona, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, iki takım yöneticileri ve UEFA yetkilileri katıldı. Yemek organizasyonunun ardından başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, Real Madrid ve UEFA yöneticilerine hatıra olarak Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısının maketini ve Galatasaray - Real Madrid maçını temsil eden portre hediye etti. Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise başkan Mustafa Cengiz'e imzalı Real Madrid forması hediye etti.



GENÇLİK LİGİ'NDE KAZANAN REAL MADRID



UEFA Gençlik Ligi'nde bugün oynanan müsabakada Galatasaray, Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, 89'uncu dakikada kaydettiği golle sarı kırmızılı rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti.



TRİBÜNLER DOLDU



Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi müsabakasında Türk Telekom Stadyumu tribünleri doldu. Sarı kırmızılı taraftarlar tribünlerin neredeyse tamamını doldururken, Real Madrid taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde maçı takip etti.