Falcao yetişmedi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Falcao yetişmedi

Falcao yetişmedi

Falcao yetişmedi

'da sakatlığı süren Falcao'nun maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyordu ancak dün gece şok bir gelişme yaşandı. Madrid maçı kadrosuna alınmadı.

dün gece şok bir gelişme yaşandı. Teknik direktör 'in basın toplantısında "Oynayıp oynamayacağına bakacağız" dediği Falcao, maçı kadrosuna alınmadı. Dün akşamki son çalışmaya katılmayan Kolombiyalı yıldızın kadroya da dahil edilmediği açıklandı.

  1. 22.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falcao yetişmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN