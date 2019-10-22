Falcao yetişmedi
Galatasaray'da sakatlığı süren Falcao'nun Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyordu ancak dün gece şok bir gelişme yaşandı. Radamel Falcao Madrid maçı kadrosuna alınmadı.
Galatasaray dün gece şok bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim'in basın toplantısında "Oynayıp oynamayacağına bakacağız" dediği Falcao, Real Madrid maçı kadrosuna alınmadı. Dün akşamki son çalışmaya katılmayan Kolombiyalı yıldızın kadroya da dahil edilmediği açıklandı.
- 22.10.2019
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
karakartal Oğuzhan sen eskiye biz deliye
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