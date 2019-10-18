Bale forma giyemeyecek
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki sıradaki rakibi İspanyol devi Real Madrid. Mücadele öncesi Madrid ekibinde de sakatlık sorunu yaşanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacağı maç öncesinde İspanyol ekibinde de sakatlık sorunu yaşanıyor. Galler'in Hırvatistan ile oynadığı maçın son dakikalarında sakatlanan Gareth Bale'in durumu belli oldu. İspanyol basınının haberine göre başarılı futbolcu, Real'in Mallorca ve Galatasaray maçlarını kaçıracak.
REAL MAÇI 175 TL
Galatasaray'ın, Real Madrid ile salı günü İstanbul'da oynayacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı. Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakanın biletleri 175 ile 1500 lira arasında değişirken bugün öncelikli satış yapılacak.
- 18.10.2019
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
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1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
Bale forma giyemeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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