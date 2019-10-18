Bale forma giyemeyecek

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacağı maç öncesinde İspanyol ekibinde de sakatlık sorunu yaşanıyor. Galler'in Hırvatistan ile oynadığı maçın son dakikalarında sakatlanan Gareth Bale'in durumu belli oldu. İspanyol basınının haberine göre başarılı futbolcu, Real'in Mallorca ve Galatasaray maçlarını kaçıracak.

REAL MAÇI 175 TL

Galatasaray'ın, Real Madrid ile salı günü İstanbul'da oynayacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı. Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakanın biletleri 175 ile 1500 lira arasında değişirken bugün öncelikli satış yapılacak.