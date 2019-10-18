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18 Ekim 2019, Cuma
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Bale forma giyemeyecek

Bale forma giyemeyecek

'ın 'ndeki sıradaki rakibi İspanyol devi . Mücadele öncesi Madrid ekibinde de sakatlık sorunu yaşanıyor. İşte detaylar...

'ın 'nde ile karşılaşacağı maç öncesinde İspanyol ekibinde de sakatlık sorunu yaşanıyor. Galler'in Hırvatistan ile oynadığı maçın son dakikalarında sakatlanan 'in durumu belli oldu. İspanyol basınının haberine göre başarılı futbolcu, Real'in Mallorca ve Galatasaray maçlarını kaçıracak.

REAL MAÇI 175 TL
Galatasaray'ın, Real Madrid ile salı günü 'da oynayacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı. Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakanın biletleri 175 ile 1500 lira arasında değişirken bugün öncelikli satış yapılacak.

  1. 18.10.2019
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