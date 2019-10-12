Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.