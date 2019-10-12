Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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