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12 Ekim 2019, Cumartesi
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'da maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Demir Grup , 'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yönetiminde sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

  1. 12.10.2019
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