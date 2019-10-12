Mustafa Cengiz’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ziyaret! Peki, bu görüşmede neler konuşuldu? İşte yanıtı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i ofisinde kabul etti. Görüşme Başkan Erdoğan'ın Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde gerçekleşti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyarette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde 11 Ekim 2019 günü saat 16.30'da gerçekleşti.
Görüşmede Galatasaray'ın Florya ve Riva arazilerine ilişkin olarak Emlak Konut'la ilgili taleplerini ilettiği öğrenildi.
- 12.10.2019
- Güncelleme: 12.10.2019 17:20
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Mustafa Cengiz’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ziyaret! Peki, bu görüşmede neler konuşuldu? İşte yanıtı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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