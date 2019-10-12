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12 Ekim 2019, Cumartesi
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’den Başkan ’a ziyaret! Peki, bu görüşmede neler konuşuldu? İşte yanıtı...

Mustafa Cengiz’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ziyaret! Peki, bu görüşmede neler konuşuldu? İşte yanıtı...

Başkan , Kulübü Başkanı ’i ofisinde kabul etti. Görüşme Başkan Erdoğan'ın Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde gerçekleşti.

Kulübü Başkanı , Başkan 'ı ziyarette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde 11 Ekim 2019 günü saat 16.30'da gerçekleşti.

Görüşmede Galatasaray'ın Florya ve Riva arazilerine ilişkin olarak 'la ilgili taleplerini ilettiği öğrenildi.

Galatasaray'da operasyon kapıda

  1. 12.10.2019
  2. Güncelleme: 12.10.2019 17:20
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Mustafa Cengiz’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ziyaret! Peki, bu görüşmede neler konuşuldu? İşte yanıtı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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