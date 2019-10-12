Mustafa Cengiz’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ziyaret! Peki, bu görüşmede neler konuşuldu? İşte yanıtı...

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyarette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde 11 Ekim 2019 günü saat 16.30'da gerçekleşti.

Görüşmede Galatasaray'ın Florya ve Riva arazilerine ilişkin olarak Emlak Konut'la ilgili taleplerini ilettiği öğrenildi.