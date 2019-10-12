Ertuğrul Erdoğan: "Geri dönüşte taraftarların müthiş katkısı var" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
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: "Geri dönüşte taraftarların müthiş katkısı var"

Ertuğrul Erdoğan: "Geri dönüşte taraftarların müthiş katkısı var"

Başantrenörü , derbisindeki geri dönüşte taraftarların müthiş katkısı olduğunu söyleyerek, "Ümit ediyorum böyle gelmeye devam ederler. Bugün çok keyif aldığımız bir atmosfer yaptılar" dedi.

, Türkiye Süper Ligi'nin 3. haftasında sahasında karşılaştığı 'ı 74-65'lik skorla mağlup etti ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Başantrenörü , İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.
Oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Erdoğan, "Derbi galibiyeti ama bizim için kazanılması gereken ev sahibi olduğumuz karşılaşmaydı. Taraftarlarımızın ilk kez bu kadar çok yoğun katılım gösterdiği maçı kazanmak bizim adımıza artı bir olay. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Basketbol kalitesi olarak çok iyi olduğumuzu söylemem ama mücadele olarak iyiydi. Üçüncü periyota maalesef biraz uykulu başladık. Geri dönmeyi iyi bildik. Geri dönüşte taraftarların da müthiş bir katkısı var. Ümit ediyorum böyle gelmeye devam ederler. Bugün çok keyif aldığımız bir atmosfer yaptılar. Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

  1. 12.10.2019
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