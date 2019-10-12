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12 Ekim 2019, Cumartesi
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Başkan Cengiz’den takımına destek

Başkan Cengiz’den basketbol takımına destek

ile arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında Galatasaray Başkanı takımını yalnız bırakmadı ve maçı tribünden izledi.

Türkiye Süper Ligi'nin 3. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan - derbisinde sarı-kırmızılılara başkan desteği geldi. Galatasaray Başkanı , takımını derbide yalnız bırakmadı ve tribünden müsabakayı takip etti. Sarı-kırmızılı taraftar Başkan Cengiz'e büyük ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı da çektirdiler.
Mustafa Cengiz sarı-kırmızılıların attığı sayılarda yerinden kalkarak sevinçlerde de bulundu. Başkan Cengiz'in yanı sıra futbol takımının Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'da ailesiyle birlikte maçı izledi.

  1. 12.10.2019
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